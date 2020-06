Pendlerhilfe: Familie bleibt das Maß aller Dinge

Wer vom Korneuburger Stadtzentrum in die Landeshauptstadt will, fährt mit dem Auto 79 Kilometer. Für diese Entfernung zahlt das Land an Pendler aktuell 720 Euro Unterstützung aus. Ab 1. Jänner werden es 780,50 Euro sein. Die Pendlerhilfe wird überarbeitet, künftig wird kilometergenau abgerechnet.

"Die gestiegenen Spritpreise machen eine Erhöhung der Pendlerunterstützung notwendig", argumentiert die zuständige Solziallandesrätin Barbara Schwarz. Das Land setzt damit eine Forderung des NÖAAB legistisch um. Die Arbeitnehmervertreter rühren seit April die Werbetrommel für ihren "Pendlereuro", der nach den Vorstellungen von NÖAAB-Chef Wolfgang Sobotka die Pendlerpauschalen-Regelung des Bundes ersetzen soll. "Wir werden weiter Druck machen", verspricht er.