Pellets-Lagerhalle wurde ein Raub der Flammen

Bezirk Melk – Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen: In Weiten im Bezirk Melk stand Dienstagnachmittag eine Pellets-Lagerhalle in Flammen. 120 Feuerwehrleute rasten zum Ort des Geschehens. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer zwar unter Kontrolle, das Gebäude wurde allerdings schwer in Mitleidenschaft gezogen. „Der Dachstuhl stürzte ein“, berichtete Einsatzleiter Johann Jindra von der Feuerwehr Weiten. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.