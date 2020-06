Paviane haben Gehege in Besitz genommen

Ende OKtober war es im Tierpark Haag so weit. Die Pavianfamilien durften ins neue Gehege übersiedeln. Um ohne Hektik in dem um 360.000 Euro errichteten Gehege eingewöhnen zu können, wurden die Tiere vorerst nur in den neuen Ställen gehalten. Vorsichtig machten die Tierpfleger ihre Schützlinge mitdem neuen abwechslungsreichen Freigelände vertraut. Dass sich die Paviane im neuen Heim wohl fühlen, zeigen Bilder des Tierparkfotografen Herbert Stoschek. vor allem ein im Gelände geparkter Safari-Jeep hat es den neugierigen Kletterern angetan. Das Fahrzeug wird an allen möglichen Stellen untersucht und bekraxelt. Der Tierpark Haag mit seinen weit über 600 Tieren hat übrigens täglich geöffnet.