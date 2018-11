Parndorf: Weihnachtsshopping sorgte für Mega-Stau

Umstrittene Öffnungszeiten

Die längeren Öffnungszeiten in Parndorf hatten zuletzt auch für Diskussionen mit der Gewerkschaft gesorgt. Am Montag brachte diese 2.414 Unterschriften gegen die Erweiterung der Öffnungszeiten ein.

Derzeit hat das Outlet Center täglich ab 9.30 Uhr geöffnet – von Montag bis Donnerstag bis 20 Uhr, am Freitag bis 21 Uhr und am Samstag bis 18 Uhr. In Summe ergibt das eine Gesamtöffnungszeit von 61,5 Stunden. Laut Gesetz sind allerdings pro Woche innerhalb des Zeitraums 6 bis 21 Uhr bis zu 72 Stunden pro Woche möglich.+