Park-and-Ride: Jetzt wird gestraft

„Man hat mich gequält“, sagt Rechtanwalt Christian Hirtzberger zu seiner Strafzettel-Flut. Erst vergangenen Februar hat er das Vorgehen der Polizeibeamten in besagter Park-and-Ride-Anlage beim Verwaltungsgerichtshof ( der KURIER berichtete) eingeklagt. Er kritisierte, dass das Parkhaus als Gebäude nicht in den Geltungsbereich der StVO falle und man somit nicht hätte strafen dürfen. Außerdem habe er sein Fahrzeug in Fahrtrichtung in einer Einbahn abgestellt, was – solange ein Fahrstreifen freibleibt – rechtens sei. Der Anwalt bekam Recht.