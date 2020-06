Operation "Zubau" ist geglückt: Neuer Trakt für die Patienten

Große Freudenstimmung im neuen Mehrzwecksaal des Landesklinikums Mistelbach. Vergangenes Wochenende wurde drei Tage lang übersiedelt. Dienstagvormittag wurde der Zubau, nach fünfjähriger Bauzeit, nun offiziell eröffnet. Eine helle, weitläufige Halle empfängt ab sofort Patienten und Besucher.

Mit der organisatorischen Umstellung wurde aber bereits Anfang Juni begonnen. Die Telefonnummern wurden neu vergeben, und auch die Abteilungen neu strukturiert. "Deshalb konnten wir die Übersiedlung praktisch nahtlos durchführen", sagt der Ärztliche Direktor Otto Traindl.

14.000 m² zusätzliche Nutzfläche stehen nun auf acht Ebenen zur Verfügung. An der Bettenanzahl wird sich dennoch nichts ändern. Der Grund: Die Abteilungen aus dem Altbau übersiedeln in das Haupthaus und es wird Platz für die Verwaltung geschaffen. Die Anzahl der Patienten in einem Raum wird hingegen auf maximal vier reduziert. Die Operationssäle werden um einen verringert, "dafür haben wir dann überall die gleiche Ausstattung", erklärt Personaldirektor Josef Strobl. Auch die "offene Wunde" mit den Parkplatzproblemen sollte nun geheilt sein. Das neue Parkhaus fasst 250 Autos. Zudem wurde ein neues Ambulanz- und Familienzentrum eingegliedert. Landesrat Karl Wilfing bescheinigt dem Klinikum damit eine Gesundheitsversorgung, die dem dritten Jahrtausend entspricht.