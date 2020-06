Oligarch baut Opa eine Kirche

Der russische Milliardär Oleg Deripaska baut in Österreich eine Kirche – aber nicht irgendeine. Zu Ehren seines Großvaters, der in den letzten Kampfhandlungen des Zweiten Weltkrieges bei Laa/Thaya gefallen ist und auf dem russischen Soldatenfriedhof der Thermenstadt begraben liegt, lässt der Enkel die "Mariä Schutz und Fürbitte Kirche an der Nerl" nachbauen. Das Besondere an dem Gotteshaus: Als eines der bedeutendsten Denkmäler der altrussischen Baukunst steht die Kreuzkuppelkirche als Welterbe unter Schutz.