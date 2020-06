Oeynhausen: Ein Toter bei Lkw-Unfall

Samstagabend kam bei einer Kollision eines Pkw mit einem Lkw, der auf einem Anhänger drei Pferde transportierte, ein 47-jähriger Mann aus Leobersdorf ums Leben.

Laut ersten Ermittlungen war der Lenker auf der B 17 mit einem Mitsubishi Colt von Oeynhausen in Richtung Günselsdorf unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache dürfte der Mann mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten sein und prallte dort frontal mit dem Pferde-Transporter zusammen. Der Pkw-Lenker starb noch am Unfallsort, der Lkw-Lenker wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Wiener Neustadt gebracht. Die drei Pferde überstanden den Unfall unverletzt.