ÖVP zementiert Vormachtstellung ein

Auch die FPÖ konnte in Wiener Neustadt punkten und hat entgegen dem Bundestrend zugelegt. Damit geht der freiheitliche Spitzenkandidat Michael Schnedlitz nach der Wahl gestärkt in seine neue Funktion als FPÖ-Generalsekretär im Bund.

Ein politisches Erdbeben brachten die Gemeinderatswahlen in Amstetten im Mostviertel mit sich. Seit den 1960er-Jahren waren hier die Sozialdemokraten am Ruder, doch seit Sonntag ist alles anders. Die SPÖ mit Ursula Puchebner an der Spitze verlor mehr als neun Prozent und wurde von der Volkspartei mit Quereinsteiger Christian Haberhauer glatt überholt. Damit könnte in Amstetten wieder ein Stadtchef der ÖVP regieren. Allerdings gilt es noch eine Hürde zu bewältigen. Denn Haberhauer muss sich einen Koalitionspartner suchen, wer das sein könnte, steht noch nicht fest.

Das Ergebnis sorgte auch in St. Pölten für Jubel. „ Haberhauer und seinem Team ist Großes gelungen. Er ist noch kein halbes Jahr dabei und hat innerhalb von wenigen Monaten eine beispielhafte Bewegung in Amstetten entfacht. Die Amstettner haben heute ein klares Zeichen für einen neuen Bürgermeister gesetzt“, sagt ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Auch in anderen Gemeinden konnte die ÖVP punkten. In Berndorf (Bezirk Baden) büßte die SPÖ das erste Mal seit 1945 ihre absolute Mehrheit ein und liegt nur mehr bei 35,43 Prozent, die ÖVP legte um 8,60 Prozent auf 29,60 Prozent zu. Allerdings trat auch SPÖ-Bürgermeister Hermann Kozlik diesmal als Spitzenkandidat einer neuen Liste an und holte 17 Prozent.

Einen historischen Sieg konnte die Volkspartei in Gmünd im Waldviertel einfahren. In der ehemaligen SPÖ-Hochburg erreichte ÖVP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer mit 59 Prozent und einem Plus von fünf Mandaten erstmals die absolute Mehrheit. „Ich bin überwältigt und unheimlich dankbar“, sagte Rosenmayer. Die SPÖ verlor 15 Prozent und liegt nun bei 30,7 Prozent.Vom Bundestrend konnten übrigens auch die Grünen in Niederösterreich profitieren. „In mehr als 100 Gemeinden sind die Grünen in den Gemeinderat eingezogen. Damit erreichen wir zwei Drittel der Bevölkerung“, sagt Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan.