ÖVP-Stadtchef in Waidhofen/Thaya trat zurück

Für einen Knalleffekt hat am Dienstag Kurt Strohmayer-Dangl in Waidhofen an der Thaya gesorgt. Er ist als Bürgermeister ( ÖVP) mit sofortiger Wirkung zurückgetreten und beauftragte Vizebürgermeister Thomas Lebersorger ( ÖVP), eine Nachricht in der gestrigen Stadtratssitzung zu verlesen. Auch als Gemeinderat ist Strohmayer-Dangl ausgeschieden. Die Beweggründe sind allerdings nicht in dem Schreiben enthalten. Ob politischer Druck oder persönliche (gesundheitliche) Gründe dahinter stecken, ist noch unklar. Strohmayer-Dangl war bisher für keine Stellungnahme erreichbar. Selbst die eigene Gemeindepartei zeigt sich über seinen Schritt überrascht.

"Es stimmt Strohmayer-Dangl ist zurück getreten. Aber ich kenne keine Hintergründe. Ich war nur der Überbringer der Botschaft", sagt Vizebürgermeister Lebersorger im KURIER-Gespräch. Demnächst wird es eine außerordentliche Gemeinderatssitzung geben, in der die freien Posten neu besetzt werden, sagt der Vize-Stadtchef. Mehr könne er derzeit nicht dazu sagen.