ÖVP bleibt dominante Kraft, SPÖ verliert in Hochburgen

In 570 Gemeinden waren am Sonntag 1,5 Millionen Niederösterreicher dazu aufgerufen, ihre Vertretungen neu zu wählen. Derzeit zeichnen sich in einigen Kommunen große Verschiebungen ab. Die Wahlbeteiligung fiel um 5,78 Prozent.

Die Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2015 auf einen Blick

Er plätscherte zunächst unaufgeregt dahin, der Super-Wahlsonntag in Niederösterreich. Als am frühen Nachmittag die ersten Wahlergebnisse aus Kleingemeinden eintrudelten, konnte noch niemand damit rechnen, mit welchen Erdrutschen der 25. Jänner zu Ende gehen würde. Die ÖVP konnte ihre Stellung im für sie traditionell schwierigen urbanen Terrain ausbauen und hält landesweit bei 50,96 Prozent. Der SPÖ gingen – wie auch schon 2010 – einige Hochburgen verloren, mehr als 20 rote Absolute fielen. Die Freiheitlichen freuten sich über 201 Mandatare mehr, ihr angepeiltes Ziel, den ersten blauen Bürgermeister zu erobern, blieb ihnen versagt. Die Grünen verzeichnen 97 Mandatare mehr, die erstmals angetretenen NEOS 36.

„Wahlergebnisse um die 50 Prozent sind in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit“, sagt Landeshauptmann Erwin Pröll. Besonders freut sich Pröll über die Tatsache, „dass es uns gelungen ist, in ehemaligen SPÖ-Hochburgen die absolute Mehrheit zu brechen und wir dort die Chance auf einen ÖVP-Bürgermeister haben“. Das sei ein deutliches Signal, dass die ÖVP auch in Ballungszentren reüssieren könne.

SPÖ-Chef Matthias Stadler ortet für das landesweite Minus von 2,79 Prozent „vielfältige Ursachen“. Im urbanen Bereich, „wo wir traditionell stark sind“, hätte die große Anzahl der kandidierenden Listen das SPÖ-Ergebnis „angeknabbert“.