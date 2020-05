Die Kaiserzeiten sind in Österreich zwar seit dem ersten Weltkrieg passé. Aber das Alpenland mit den vielen Pässen hat mit seiner landschaftlichen Schönheit und der Kulturmetropole Wien auch heute noch edle Aussichten zu bieten. Bei nur 8 Millionen Einwohnern bleibt in Österreich zudem jede Menge Raum für Natur pur. Kein Wunder also, dass man hier auf ein Urlaubsziel trifft, das gerade auch Wintersportfans aus ganz Europa fest in ihr Herz geschlossen haben.