Ochsentour durch 570 Gemeinden

Bis 17. Dezember können Wahlvorschläge bei denabgegeben werden. Bis dahin heißt es für die Parteien noch nicht Laufen um Wählerstimmen, sondern Laufen um Kandidaten. EinimJänner bedeutetmitten im Winter. Bedeutetstatt Skiurlaub. Kältebedingt weniger Menschen auf der Straße bedeuten für Parteien mehr Hausbesuche. Alles in allem also kein Wellness-Wahlkampf, sondern harteOchsentour.

Das intern gespaltene Team Stronach legt darauf keinen gesteigerten Wert. Ob und wo man antrete, werde erst in den nächsten Wochen entschieden. "Und wenn nicht, bricht uns auch kein Zacken aus der Krone."

Die im Vorjahr gehypten NEOS stapeln tief: In gerade einmal 40 Gemeinden will die Bewegung Kandidaturen schaffen. Parteichef Matthias Strolz zuletzt: "Es ist nicht leicht, in kleinen Gemeinden die pinke Flagge zu zeigen."

Über die Mühen der Ebene können die Grünen ein Lied singen. Sie feierten den Einzug in 100 Gemeinderäte als Sensation. Im Jänner will man in rund 130 Gemeinden antreten – für Parteimanager Hikmet Arslan schon wieder ein Erfolg. "Damit erreichen wir über die großen Orte mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Land." Interessant wird es für die Grünen dort, wo Parteigranden im Rathaus sitzen. Wie etwa in Baden, wo die Landtagsklubchefin Helga Krismer Vizebürgermeisterin ist.

Die FPÖ hat sich viel vorgenommen. Sie will ihren Höchststand an Gemeinderäten – 705 im Jahr 1995 – wieder erreichen. Aktuell hält die Partei bei 478 Mandataren. In rund zwei Dritteln aller Gemeinden tritt man an. Parteichef Walter Rosenkranz hat im Frühjahr das Wahlziel definiert: den ersten FPÖ-Bürgermeistersessel. Parteisekretär Christian Hafenecker: "Es könnte bei dieser Wahl durchaus der Fall sein, dass wir in einer Gemeinde aufgrund der Qualität der Kandidaten zur stärksten Partei werden. Wir sind gespannt, ob lupenreine Demokraten von Rot und Schwarz den Stärksten dann auch zum Bürgermeister machen."