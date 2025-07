Nur wenige Tage: Waldviertler Graumohn in Vollblüte

Eine Region blüht auf: In der 100‑Seelen‑Gemeinde Armschlag im niederösterreichischen Waldviertel dreht sich im Juli alles um den Waldviertler Graumohn – die Felder verwandeln sich für etwa zwei Wochen in ein farbenprächtiges Naturspektakel. Die Grundlage dafür wird im Frühjahr gelegt: Schon im März erfolgen die Aussaaten, ehe im Juli die zarten Blüten ihre gesamte Pracht entfalten – doch jede einzelne Blume erblüht nur einen einzigen Tag, bevor sie ihre Kraft in die Samenbildung lenkt . In diesen Tagen pilgern tausende Besucher nach Armschlag – dem sogenannten „Mohndorf“, das vor rund 35 Jahren von Johann und Rosemarie Neuwiesinger gegründet wurde, um den Mohn als Tourismusschwerpunkt zu etablieren. Die intensive Blüteperiode wird begleitet von Führungen mit dem Mohnexpress, Spaziergängen auf dem Mohnlehrpfad, Fotosessions, kulinarischen Mohnspezialitäten und lokalen Veranstaltungen – sodass der Graumohn nicht nur die Landschaft, sondern die ganze Region zum Erblühen bringt Voraussichtlich noch rund zwei Wochen ist das Blütenmeer sichtbar. Zumindest aber die traditionellen Waldviertler Mohnnudeln – die gibt es das ganze Jahr.