Drei gegen einen: Absolute im Fokus

Die vier im Bericht oben diskutierenden Klubobleute sind für insgesamt 52 Abgeordnete im Landtag zuständig. 31 der 56 Mandate besetzt aktuell die ÖVP. Die SPÖ ist mit 15, die FPÖ mit sechs Landtagsabgeordneten vertreten. Die Grünen stellen vier Mandatare.

Die Abgeordneten werden in 21 Wahlkreisen gewählt, die im Wesentlichen den Bezirken gleichen. Eine Partei hat die Chance, in einem Wahlbezirk ein so genanntes Grundmandat zu erreichen – das setzt eine entsprechend hohe Zahl an gültigen Stimmen für diese Partei voraus. Gelingt es einer Partei nicht, in den Wahlkreisen Grundmandate zu gewinnen, hat sie dennoch die Möglichkeit in den nö. Landtag einzuziehen – nämlich dann, wenn sie zumindest vier Prozent der landesweit gültigen Stimmen bekommt.

Zu den Aufgaben des Landtags zählt vor allem der Beschluss von Landesgesetzen. Und es ist der Landtag, der in geheimer Wahl darüber entscheidet, wer Landeshauptmann wird. Unter anderem deshalb haben sich acht Gruppierungen darauf festgelegt, die absolute Mehrheit der ÖVP brechen zu wollen. Dann könnte die Volkspartei im Landtag weder allein Beschlüsse fassen, noch alleine darüber bestimmen, wer das Land regiert.

Die neunköpfige Landesregierung wird übrigens nach dem Proporzsystem besetzt. Das bedeutet, jeder Partei fällt gemäß ihrer Stärke automatisch eine bestimmte Anzahl an Regierungssitzen zu. Aktuell stellt die ÖVP sechs, die SPÖ zwei und die FPÖ ein Regierungsmitglied.

www.landtag-noe.at