NÖ-Wahl: 28. Jänner als Termin fixiert

Bei der mit absoluter Mehrheit regierenden ÖVP hat Johanna Mikl-Leitner den Langzeit-Landeschef Erwin Pröll Ende März zunächst an der Spitze der Landesgruppe und am 19. April auch an jener des Landes selbst abgelöst. Die Volkspartei NÖ hat somit auch erstmals eine Spitzenkandidatin bei der Wahl im Bundesland.

Für die SPÖ wird Franz Schnabl als "Nummer eins" in die Wahl am 28. Jänner 2018 ziehen. Schnabl beerbte vor vier Monaten Matthias Stadler, der nach der roten Wahlpleite vom 3. März 2013 unter Sepp Leitner (nur mehr 21,6 Prozent oder 13 Mandate) die SPÖ NÖ übernommen, aber stets betont hatte, dass er Bürgermeister von St. Pölten bleiben wolle. Die FPÖ geht mit Abg. Walter Rosenkranz in die Wahlauseinandersetzung. Zuletzt war die - nicht mit dem Landesobmann verwandte - Barbara Rosenkranz die Spitzenkandidatin gewesen.

Helga Krismer statt Madeleine Petrovic heißt es bei den Grünen im Bundesland. Die Kür der Obfrau des NÖ Landtagsklubs zur Spitzenkandidatin erfolgte am 5. März dieses Jahres. 2013 erreichten die Grünen 8,1 Prozent und vier Mandate. 9,8 Prozent, fünf Mandate und einen Regierungssitz hatte 2013 die Liste Frank mit Parteigründer Frank Stronach als Spitzenkandidat erreicht. Am 28. Jänner 2018 wird sie freilich nicht mehr auf den Stimmzetteln aufscheinen. Frank-Klubobmann Ernest Gabmann will über eine Kandidatur unter anderem Namen bis Anfang Dezember entscheiden.

Definitiv bereits in den Startlöchern scharren die NEOS. Die Pinken werden erstmals bei der NÖ Landtagswahl antreten. Spitzenkandidatin ist Landessprecherin Indra Collini.