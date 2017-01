NÖ: Stimmen sollen Mann zur Tat motiviert haben

Der Mord an Kameradschaftsbundchef Franz M. hat sich in Oberwölbling im Bezirk St. Pölten in Niederösterreich wie ein Lauffeuer herumgesprochen. „Ich bin tief erschüttert. Gestern habe ich einen guten Freund verloren, sagt Ernst Gerhartl, einer der engsten Freunde des Opfers. „Vor kurzem waren wir noch gemeinsam in Bayern bei einer Feier. Er hat sich so für die Organisation eingesetzt.“

Im ganzen Ort sitzt der Schock nach dem brutalen Gewaltverbrechen am Mittwochabend tief. Der 20-jährige Sohn soll zu einer Axt gegriffen und damit seinen etwa 50-jährigen Vater getötet haben. Gegen 21 Uhr soll die Bluttat passiert sein. Danach soll der Verdächtige selbst die Polizei informiert haben.

Wenig Kontakt

Zu seinem Sohn, dem mutmaßlichen Mörder, hatte der M. wenig Kontakt. „Zu Weihnachten hat er mir erzählt, dass sie sich jetzt wieder häufiger sehen werden.“ Denn nach der Scheidung von seiner Frau, war auch der Kontakt zu dem 20-Jährigen abgekühlt. Die Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden. Fahnder gehen aber davon aus, dass der Täter unter psychischen Problemen gelitten haben soll. Dem Vernehmen nach sollen Stimmen den 20-Jährigen zur Tat motiviert haben.