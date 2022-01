NÖ: Netzwerk setzt sich gegen Rückführung von Kleinkind in USA ein

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Rückführung eines Kleinkindes in die USA aus Niederösterreich ist nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) vom vergangenen Frühjahr offenbar angelaufen. Das WAVE Network (Women Against Violence Europe) berichtete am Donnerstag, dass der Mutter das mittlerweile vierjährige Mädchen in den Morgenstunden von mehreren Polizisten und einem Gerichtsvollzieher abgenommen worden sei. Es sei in das Landesgericht Krems gebracht worden.

WAVE ging davon aus, dass der Vater aus den USA, der sich seit einigen Tagen in Österreich aufhalten soll, das Kind mitnehmen werde. Das Mädchen habe ihn seit Dezember 2020 nicht mehr gesehen und spreche kein Wort Englisch, so das Netzwerk. Die Rückführung müsse verhindert werden, weil es sich um eine "extreme Kindeswohlgefährdung und Menschenrechtsverletzung" handle.

Behördliche Abnahme

Der drastische Fall war im vergangenen Mai bekannt geworden. Der Mutter des Mädchens war ein Bescheid des Obersten Gerichtshofs (OGH) zugestellt worden, wonach die Frau mit ihrem Kind in die USA zurückkehren müsse, wo ihr Ex-Mann lebt. Tue sie dies nicht, drohe ihr die behördliche Abnahme der Tochter durch einen Gerichtsvollzieher. Das Mädchen würde in diesem Fall allein in die USA zurückgebracht.

Der Entscheidung des OGH soll das Haager Kindesentführungsübereinkommen zugrunde liegen, das die Rückführung von Kindern regelt, die von einem Elternteil dem anderen durch eine Reise ins Ausland entzogen werden. Gerade für Frauen in binationalen Beziehungen und ihre Kinder hat dies Rosa Logar von der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt zufolge zu zahlreichen Härtefällen geführt. Im Fall der Niederösterreicherin und ihrer Tochter gibt es demnach auch ein Beratungsprotokoll der Interventionsstelle, in dem von jahrelangen physischen, psychischen und sexuellen Misshandlungen seitens des Ex-Ehemanns berichtet wird.

"Dramatisch"

Mitarbeiterinnen von WAVE wollten eigenen Angaben zufolge noch am Donnerstagvormittag zum Flughafen Wien nach Schwechat fahren, "um dort Aufsehen zu erregen". Es müsse "unter allen Umständen verhindert werden" dass das Mädchen außer Landes gebracht werde. "Eine einstweilige Verfügung ist bereits bei Gericht eingebracht, um die Rückführung zu stoppen", ließ das Netzwerk wissen.

Maria Rösslhumer vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) bezeichnete die Situation als "dramatisch". Es müsse versucht werden, die Rückführung der Vierjährigen zu verhindern. Es soll auch ein ärztliches Attest geben, demzufolge das Kind nicht flugtauglich ist.