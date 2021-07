NÖ: Hexenjagd nach Anzeigen-Flut

Autofahrer bremsen ab, mustern finster die Gärten am Straßenrand, werfen Passanten misstrauische Blicke zu. Schilder mit der Aufschrift "Wir haben niemanden angezeigt" oder "Wir sind’s nicht", hängen an Gartenzäunen. Seit ein Anrainer in Maria Enzersdorf, Bezirk Mödling, seine Nachbarn mit Anzeigen wegen jedem Regelverstoß drangsaliert, ist der Unmut und das Misstrauen in der Region groß. "Jeder hier ist schon einmal angezeigt worden", bringt es ein Nachbar auf den Punkt.

Mehr als 600 Anzeigen sind alleine heuer bei der Bezikshauptmannschaft Mödling eingelangt, seit 2015 waren es mehr als 1000. Wie berichtet, hat es der Anrainer besonders auf Falschparker bei der nahen Müllinsel abgesehen. Zuletzt wurden auch Autofahrer angezeigt, die ihre Kinder bei den nahen Schulen aussteigen ließen oder in der Kurve die Mittellinie mit zwei Rädern überfuhren.