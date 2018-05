NÖ-Feuerwehrchef: „Der Spaß darf nicht fehlen“

Dietmar Fahrafellner, der niederösterreichische Landesfeuerwehrkommandant, stand KURIER-Chefredakteur Helmut Brandstätter im KURIER-Talk Rede und Antwort. Fahrafellner erklärte, warum die freiwilligen Feuerwehren so wichtig sind: „Da sind wir in Europa allen anderen Ländern voraus. Wir haben ein System geschaffen, wo wir freiwillige Feuerwehrleute auch tagsüber und an Feiertagen im Einsatz haben und somit schnell helfen können.“

Außerdem erklärt der Landesfeuerwehrkommandant, welche Probleme es mit diesem Freiwilligensystem auf EU-Ebene gibt und er erzählt auch ein bisschen aus seiner eigenen Laufbahn als Feuerwehrmann. Ein weiteres wichtiges Thema für Fahrafellner ist auch die Ausbildung: „Heute ist es genauso, wie auch schon zu meiner Zeit, als ich mit 13 Jahren zur Feuerwehr kam. In der Feuerwehrjugend haben wir pädagogische Maßnahmen und wir schulen natürlich auch unsere Betreuer dementsprechend.“