NÖ: Eingeschlossene Bewohner aus brennendem Haus befreit

Dramatische Szenen spielten sich Freitagfrüh während eines Wohnhausbrandes in Wiener Neudorf, Bezirk Mödling, ab. Mehrere Personen waren in ihren Wohnungen eingeschlossen. Neun Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch drei bettlägrige Bewohner wurden ins Spital gebracht.

Foto: /Katharin Zach Gegen 8 Uhr Früh war im fünften Stock eines Mehrparteienhauses am Reisenbauerring in einer Wohnung ein Brand ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, standen die Räume bereits in Vollbrand. Insgesamt 120 Feuerwehrleute waren mit der Bekämpfung des Feuers und der Rettung der Bewohner beschäftigt. "Zwei Personen konnten über eine Drehleiter und einen Hubsteiger in Sicherheit gebracht werden", sagt Franz Resperger, Sprecher des nö. Landesfeuerwehrkommandos im KURIER-Interview. Acht weitere Bewohner wurden mit einer Fluchtfiltermaske ausgestattet, die über die verrauchten Stiegen ins Freie laufen konnten. Auch zwei Katzen und vier Hunde sind gerettet worden.

Aufgebrochen

Weil der Verdacht bestand, dass sich noch weitere Personen im Haus befinden würden, wurden mehrere Wohnungstüren aufgebrochen. Sicherheitshalber wurde auch das Nebengebäude evakuiert. Massive Rauchentwicklung erschwerte die Löscharbeiten. Nach kurzer Zeit konnte aber bereits wieder Brand aus gegeben werden. "Damit die aufgebrochenen Türen vorübergehend wieder versperrt werden können, wurden mehrere Baustellentüren angefordert", sagt Resperger. Die Ursache ist derzeit unklar. Im Laufe des Tages sollen Brandsachverständige mit den Erhebungen beginnen.