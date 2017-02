In den späten Abendstunden ertönten in Ternitz die Sirenen. Grund dafür war ein angezeigter Wohnungsbrand beim Hans Czettel Platz in Ternitz Pottschach, im Bezirk Neunkirchen. Vier Personen konnten sich zu diesem Zeitpunkt bereits über die Balkone ins Freie retten. Die restlichen Bewohner wurden mit Steckleitern evakuiert. Drei Mieter mussten zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Durch den Rauch wurden vier Wohnungen stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind zur Zeit noch unbekannt.