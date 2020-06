Biker verunglückte mit Mutter am Sozius

Die Mutter ist tot, der Sohn kämpft auf der Intensivstation des Landesklinikums Wr. Neustadt um sein Leben. Eine verfrühte Muttertags-Ausfahrt der Beiden mit dem Motorrad nahm Sonntagabend im Bezirk Neunkirchen in NÖ ein tragisches Ende.

Sebastian Sch. ist seit Jahren leidenschaftlicher Motorradfahrer. In seiner Freizeit machte er regelmäßig Ausfahrten und längere Touren, er galt im Freundeskreis als besonnener Lenker. Am Samstag feierte der junge Techniker mit Freunden und seiner Familie noch seinen 24. Geburtstag, Tags darauf wollte er mit seiner Mutter Irene eine Motorrad-Ausfahrt machen. Die 53-jährige Frau und ihr Ehemann sind begeisterte Läufer. Der Mann war Sonntagmittag noch beim Sparkassenlauf in Bad Erlach an den Start gegangen. Ein paar Stunden nach seinem Zieleinlauf musste ihm die Polizei die tragische Botschaft überbringen. Sein Sohn und seine Frau waren auf einer beliebten Bikerstrecke bei Neunkirchen in einer abschüssigen Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Während die 53-Jährige noch an der Unglücksstelle starb, wurde der Sohn mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital geflogen.