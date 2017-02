NÖ: Bewaffneter überfiel Supermarkt

Schock für die Mitarbeiter eines Supermarktes in Angern an der March im Bezirk Gänserndorf. Samstagnachmittag hatte ein Bewaffneter das Geschäft betreten und forderte Geld. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß. Verletzt wurde bei dem Überfall zum Glück niemand. Eine sofort eingeleitete Großfahndung blieb vorerst ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise werden an jede Polizeidienststelle erbeten. Die Höhe der Beute ist nicht bekannt.