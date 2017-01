NÖ: 84-Jährige starb bei einem Küchenbrand

Bei einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in Olgersdorf in der Gemeinde Asparn an der Zaya (Bezirk Mistelbach) ist am Dienstagnachmittag eine 84-jährige Frau ums Leben gekommen. Gegen 16.20 Uhr waren die Einsatzkräfte verständigt worden.

Der Notarzt konnte nur mehr ihren Tod feststellen, berichtete die Feuerwehr. Die Küche brannte laut FF komplett aus. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, hieß es von der Polizei am Mittwoch.