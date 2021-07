Niederösterreicher sollen künftig mehr mitregieren

Es sind die Freiheitlichen, die mehr direkte Demokratie als zentralen Punkt in ihrem Wahlprogramm fordern. In NÖ nimmt sich jetzt die ÖVP diesem Anliegen an. Volksbefragungen, -abstimmungen und -begehren sollen künftig auch mit weniger Unterstützern zum Ziel führen.

"Wir wollen in Niederösterreich einen leichteren Zugang zu Bürgerrechten durchsetzen", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Gemeinsam mit ihrem Regierungsteam fasste sie am Freitag den Beschluss zu einem neuen "Volksbegehrens-, Volksabstimmungs- und Volksbefragungsgesetz". Zentrales Element wird die Senkung der notwendigen Unterstützerzahlen sein. Statt bisher 80 Gemeinden oder 50.000 Wahlberechtigten werden künftig 50 Gemeinden oder 30.000 Wahlberechtigte genügen, um Bürgeranliegen durchzusetzen.

Das neue Gesetz soll unmittelbar in Begutachtung gehen und bereits am 5. Dezember in der Landesregierung beschlossen werden. In seiner letzten heurigen Sitzung soll der Landtag dann am 14. Dezember seine Zustimmung geben.