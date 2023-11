Jagdverband ehrt Schutzpatron für unfallfreies Jahr

Messen in ganz NÖ

Hubertusmessen fanden am 3. November in zahlreichen Denkmälern und in und bei vielen Hubertuskapellen statt. Unter den Gästen in Lilienfeld waren Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Generalsekretärin Sylvia Scherhaufer, Bezirksjägermeister Martin Schacherl, und Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer und Bundesratsabgeordnete Sandra Böhmwalder.