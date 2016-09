Eine Motorradfahrerin ist am Sonntagnachmittag bei einem Überholmanöver in Ardagger (Bezirk Amstetten) gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die 48-Jährige fuhr auf das Heck des Zweirades ihres Ehemannes (55) auf. Die Schwerverletzte wurde von einem Notarzthubschrauber in das AKH Linz geflogen, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ.

Der 55-Jährige wollte auf der B119 Richtung Amstetten einen Pkw überholen. Als der Motorradfahrer bemerkte, dass der Lenker im Wagen vor dem Pkw den Blinker setzte, bremste er. Die 48-Jährige dürfte dies laut Polizeiangaben zu spät bemerkt haben, wodurch es zum Auffahrunfall kam. Die B119 war in Folge des Unfalls mehr als eine Stunde lang gesperrt.

Unfall bei Krems

Ein weiterer Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag auf der B33 Richtung Melk in Rossatz-Arnsdorf (Bezirk Krems) auf einen Pkw aufgefahren und gestürzt. Der 59-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde vom Notarzthubschrauber ins Spital nach Krems geflogen, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ. Der Autolenker (45) und seine drei Mitfahrer blieben unverletzt.