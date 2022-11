Niederösterreich: Windrad liefert Strom für die Eisenbahn

In Höflein in Niederösterreich haben die ÖBB am Donnerstag ein Windrad für Bahnstrom in Betrieb genommen. Unternehmensangaben zufolge handelt es sich um die weltweit erste derartige Windenergieanlage. Verwiesen wurde auf eine Leistung von etwa drei Megawatt. Damit werde pro Jahr Energie für 1.400 Zugfahrten von Wien nach Salzburg geliefert. Die Gesamtkosten für das Projekt betrugen rund sechs Millionen Euro.

Energie geht direkt in die Oberleitung

Die erzeugte Energie werde direkt in die Oberleitung der Bahn eingespeist, hieß es von den ÖBB. Dadurch werde die Notwendigkeit von neuen elektrischen Leitungen weitgehend vermieden, zudem würden die Züge "direkt und damit verlustarm" mit Windenergie versorgt.