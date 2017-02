Terror-Verdacht in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten: Donnerstag Früh stürmten Beamte der Cobra laut Medienberichten ein Haus in der Daniel-Gran-Straße.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten bestätigt den Einsatz, wie u.a. die NÖN berichteten: "Es wurde ein Mann, der unter Tatverdacht der Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung steht, festgenommen. Es wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt“, so die Leiterin der Staatsanwaltschaft St. Pölten, Michaela Schnell. KURIER-Informationen zufolge soll es sich um einen 20-jährigen Syrer handeln. Es bestehe "Terrorverdacht", wie ein Ermittler berichtet.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen Asylwerber handeln. Wie lange er schon in St. Pölten lebt, ist noch nicht bekannt. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Möglicherweise soll der Mann in früheren Jahren in seiner Heimat an Kämpfen der Jabhat al-Nusra-Front teilgenommen haben, die als kampfstarker Ableger des Terror-Netzwerkes Al-Kaida gilt. Wegen seiner Vergangenheit könnte er auch in das Visier des Verfassungsschutzes geraten sein. "Wir stehen derzeit aber noch ganz am Anfang unserer Ermittlungen. Wir müssen noch abwarten, was die Ergebnisse der Hausdurchsuchungen bringen", sagt ein Fahnder. Die Staatsanwaltschaft müsse nun entscheiden, ob die Untersuchungshaft über den Mann verhängt werde.

Mit dem Polizeieinsatz werden Erinnerungen an jenen 14-Jährigen aus St. Pölten wach, der Pläne geschmiedet hatte, am Wiener Westbahnhof eine Bombe zu zünden. Der junge Tschetschene verbüßt mittlerweile in der Jugendstrafenanstalt Gerasdorf seine Haftstrafe.

Wir aktualisieren laufend.