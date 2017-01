Die Polizei hat in Waldhausen (Bezirk Zwettl) eine Cannabisplantage ausgehoben. Bei einer freiwilligen Nachschau am Freitagabend entdeckten die Beamten in einem Haus eine "technisch hochwertige" Aufzuchtanlage mit 284 blühenden Pflanzen, berichtete die Polizei am Dienstag. Beim Hausbesitzer (33) und bei einer 21-Jährigen aus Wien-Favoriten wurde jeweils eine geringe Menge Suchtgift sichergestellt.

Die Frau hatte zudem eine verbotene Waffe - einen getarnten Elektroschocker - bei sich. Nach einem Hinweis über verdächtige Wahrnehmungen im Oktober 2016 hatte die Polizei monatelang ermittelt. Die beiden Verdächtigen wurden der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau angezeigt.