69-jährige Frau in ihrem Haus überfallen

Eine 69-Jährige ist in ihrem Haus in Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) von zwei maskierten Räubern überfallen und brutal geschlagen worden. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter, die Bargeld und Schmuck erbeuteten, sind flüchtig, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.

Die beiden Männer waren in der Nacht auf Samstag - gegen 3.00 Uhr - durch ein geöffnetes Badezimmer in das abgelegene Haus eingestiegen. Sie überwältigten die schlafende Frau und bedrohten sie mit einem 25 Zentimeter langen Küchenmesser. Ein Täter hielt das Opfer am Hals fest und versetzte der 69-Jährigen mehrere Fausthiebe gegen den Kopf, wodurch sie massive Prellungen, Schwellungen und Hämatome über dem linken Auge erlitt. Währenddessen durchsuchte sein Komplize sämtliche Räume nach Wertgegenständen.

Nach rund einer halben Stunde verließen die Kriminellen das Haus. Nachdem die Überfallene ein Fahrzeug wegfahren gehört hatte, lief sie zu einem 150 Metern entfernten Nachbarn, um die Rettung und Polizei zu verständigen. Sie wurde in der Folge ins Landesklinikum Neunkirchen gebracht.

Laut Aussage der Überfallenen hatten sich die Täter kurz in einer "ausländischen", vermutlich osteuropäischen Sprache unterhalten. Sie waren 1,70 bis 1,80 Meter groß und trugen dunkle Kapuzensweater und Baseballkappen. Zumindest ein Täter hatte sein Gesicht unter einer hellen Strumpfmaske verborgen, beide hatten Taschenlampen bei sich.

Hinweise sind an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 erbeten.