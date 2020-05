Die Niederlande gehören in Europa zu den wenigen Ländern, in denen immer noch die Krone hoch gehalten wird. Und königlich ist das Land, das früher bei Sturm regelmäßig überflutet wurde und selbst heute noch mit dem Hochwasser zu kämpfen hat, auch in vielerlei Hinsicht. So ist neben Den Haag, wo das Schloß der Königsfamilie steht, vor allem Amsterdam in jedem Fall eine Reise wert. Mit seinen vielen Brücken, wunderschönen alten Häusern und einem einzigartigen Flair ist Amsterdam nicht nur die reichste, sondern auch die schönste Stadt des Landes. Sehenswert ist zudem der Rotterdamer Hafen, der zugleich der größte der Welt ist. Und auch wer viel Ruhe und Natur sucht, ist in den Niederlanden gerade auf den westfriesischen Inseln oder in den Ostprovinzen goldrichtig.