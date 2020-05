newfashionplaza - im Designer Outlet Parndorf

Ab 22. September gibt es rund 20 neue Shops zu entdecken, mit Luxus-Designermarken um 30% bis 70% günstiger. Welche Designerbrands ins Designer Outlet Parndorf ziehen, wird nur im Ansatz verraten. Nur so viel: Es warten die ganz großen internationalen Highclass-Labels.



Vollendete Eleganz auf 5.300 m2 erwartet Shopping-Begeisterte und Freunde von Raffinesse und Kultmarken am New Fashion Plaza im Designer Outlet Parndorf. Rund 20 neue Stores werden ihre Modehighlights in diesem neu errichteten Areal präsentieren. Und natürlich gilt auch hier: Die angesagten Designs werden das ganze Jahr um über 30% bis 70% günstiger angeboten.