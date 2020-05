Familie in letzter Sekunde aus Feuer gerettet

Es war eine glückliche Fügung, dass der 30-jährige Manuel Ackerl in der Nacht auf Dienstag vor dem Fernseher einnickte und nur einen leichten Schlaf hatte. Denn inzwischen loderte im Keller wenige Meter unter ihm ein Feuer und bedrohte die gesamte Familie, die im Obergeschoss friedlich schlummerte.

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Neuhaus/Triesting (Bezirk Baden) schlottern Manuel Ackerl auch am Tag danach noch die Knie. „Ich bin gegen zwei Uhr früh aufgewacht“, schildert Ackerl am Dienstag. „Es hat nach Plastik gestunken. Erst habe ich gedacht, dass es ein Problem mit dem Fernseher gibt“, schildert er. „Als ich die Türe zum Vorzimmer aufgemacht habe, sind mir Rauchschwaden entgegen gekommen.“

Danach ist alles ganz schnell gegangen. „Ich habe meine Familie aufgeweckt, dann sind wir ins Freie gelaufen. In der Unterhose“, schildert der Lebensretter. Auch Hund „Benni“ konnte er noch in Sicherheit bringen.