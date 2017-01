Neues Stadion für Wiener Neustadt

Die fast unendliche Geschichte zum Bau eines neuen Stadions in Wiener Neustadt hat ein Happy End. Die Stadt fasst am 23. Jänner im Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss für den Bau eines 3500 Besucher fassenden Stadions samt Fußball-Trainingsplätzen neben dem Hallenbad „Aqua Nova“. Die Stadt deckt die Kosten für den Neubau durch die Verwertung und den Verkauf des alten Stadionareals. Die Kosten für die Errichtung wurden mit maximal acht Millionen Euro festgelegt. Ein Drittel der Summe wird vom Land Niederösterreich gefördert. Nach dem Grundsatzbeschluss soll ein Generalunternehmer mit der Umsetzung des Projekts beauftragt werden, gab die Stadt am Donnerstag bekannt.

„Ich bin erleichtert und froh, dass wir diese ‚never ending story‘ nun doch zu einem guten Ende bringen. Verschiedene Projekte der vergangenen Jahre wurden bekanntlich ja nicht umgesetzt. Das neue Stadion wird gemäß der Zuschauerzahlen der letzten Jahre klein, aber fein werden. Ein ganz besonderes Anliegen waren mir persönlich die Trainingsplätze vor allem für die Jugendmannschaften. So investieren wir in die Zukunft der Stadt und des Sports. Mit dem neuen Stadion setzen wir auch ein ganz klares Signal an die Bundesliga, wenn es um die Lizenzvergabe für den SC Wiener Neustadt geht“, erklärt Wiener Neustadts Bürgermeister, Klaus Schneeberger.