Neues Paradies für arme Tiere

1987 hatte das Tierheim in Wilfersdorf eine neue Heimat gefunden. Doch der Hof war schon um einiges älter. "So manche Unterkunft war noch aus dem vorvorigen Jahrhundert", erzählt Otto Vogl-Proschinger, Präsident des Tiervereins. Ursprünglich wurde das Grundstück von Pfarrern bewirtschaftet, daher der Name Dechanthof. Seither wurden die Unterkünfte immer nur notdürftig erweitert und umgebaut.

Vor zwei Jahren folgte, nach langem Klagen, dann der Spatenstich für ein neues Tierheim. Im Vorjahr gab es zwar kurzfristig einen Rückschlag, die ursprüngliche Baufirma musste Insolvenz anmelden. "Für alle eine unangenehme Situation", erinnert sich Vogl-Proschinger. Die Bagger standen allerdings nur fünf Wochen still, große Verzögerungen beim Bau wurden also vermieden. Auch deshalb konnten nun die ersten Hunde pünktlich in ihre neuen Quartiere übersiedelt werden.

Zeit, die Füße hochzulagern, bleibt allerdings nicht. Neben der Inneneinrichtung wartet bis zur Eröffnung im Spätsommer vor allem im Freien noch eine Menge Arbeit. Parkplätze müssen asphaltiert, Gehwege errichtet und Zäune aufgestellt werden. Zudem werden für die Hunde noch drei neue Spielplätze angelegt.