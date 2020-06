Neues Konzept für Notfall-Erstversorgung

Jährlich werden an der Notfall-Erstversorgung am Universitätsklinikum 27.000 Patienten betreut. Allein von 2012 auf 2013 gab es eine Steigerung von 9,5 Prozent. "Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich das Patientenaufkommen verdreifacht", berichtet Primar Harald Mayr.

Um diese große Zahl an Patienten weiter optimal betreuen zu können, wurde nun das sogenannte Manchester-Triage-System etabliert. Dabei wird mit einer ersten Beurteilung der Schwere der Erkrankung die Behandlungsdringlichkeit festgelegt. Anhand eines Videomonitors im Wartebereich werden die Patienten über den Ablauf in der Ambulanz informiert.

Nach einem Gespräch und den Tests (Blutdruck, etc.) erfolgt eine Einteilung in vier Triage-Gruppen (von sehr dringend bis nicht dringend), die mit absehbaren Behandlungszeiten in der Ambulanz einhergehen. Zudem will man aufmerksam machen, dass man sich bei einer geringen Gesundheitsbeeinträchtigung im niedergelassenen Bereich behandeln lassen sollte. 2013 waren das immer hin 7 Prozent der Patienten, die genau in diese Gruppe gefallen wären.