Neuerliche Sperre des Kampbades regt auf

Es ist fast schon Tradition: Seit mittlerweile 15 Jahren sperrt die Behörde regelmäßig für einige Zeit das Kampbad von Langenlois, Bezirk Krems - weil zu viele Kolibakterien im Wasser schwimmen. So wie vergangene Woche. Dass es für die meisten ohnehin zu kalt zum Schwimmen im Kampfluss ist, tröstet den Bademeister Willi Wimmer nach allen Vorbereitungen nicht. Zahlreiche Untersuchungen sollen jedenfalls belegen, dass die Verschmutzung von außerhalb kommt. Aber gefunden hat man den Verursacher noch immer nicht.



Grünen-Stadtrat Andreas Nastl will nicht einsehen, dass man das nicht in den Griff bekommt und Langenlois unschuldig eine Image-Ohrfeige bekommt: "Die Stadt Langenlois hat ihre Hausaufgaben gemacht. Das Land müsste einmal Geld in die Hand nehmen, und flussaufwärts im Bezirk Horn an allen Zuläufen messen, um den Verursacher zu finden", meint er.



"Da gab es schon aufwendige Untersuchungen, man konnte aber den Eintrag nicht genau nachvollziehen", erklärten sowohl Wasserrechtsreferentin Gerlinde Traxler von der Bezirkshauptmannschaft Horn als auch Amtsarzt Dieter Pichler von der Bezirkshauptmannschaft Krems. Aus ihrer Sicht gibt es zu viele Möglichkeiten, wie die Keime ins Wasser gelangen könnten. Eine mögliche Schwachstelle wird bald beseitigt: Die Gemeinde Gars hat alle Genehmigungen für die Sanierung ihrer veralteten Kläranlage und beginnt derzeit mit dem Bau.