Neue Parkgaragen für nö. Pendler in Wien

Seit 1. November sollte Pendlern aus Niederösterreich die Parkplatzsuche in Wien ein wenig leichter fallen. Denn zu den bereits bestehenden zehn Pendler-Garagen kamen nun acht weitere Anlagen bzw. 1100 Stellplätze in U-Bahn-Nähe dazu, wie der nö. Verkehrslandesrat Karl Wilfing am Sonntag bekannt gab.

Die neuen Garagen sind quer über Wien verteilt. Wer vom Süden kommt, der kann sein Auto bei der Garage beim Reumannplatz (U1) stehen lassen. Für Pendler aus dem Südosten eignen sich wahrscheinlich die Anlagen bei den U3-Stationen Gasometer oder Kardinal-Nagl-Platz. Und für Niederösterreicher, die vom Norden in die Stadt kommen, gibt es die Möglichkeit, bei den U6-Stationen Jägerstraße oder Dresdnerstraße zu parken. Im Osten gibt es weitere Stellplätze bei Donaumarina (U2), Donauspital (U2) oder Kaisermühlen VIC (U1).

Zu haben ist ein Parkplatz für Niederösterreicher um 56,04 Euro pro Monat oder 560,40 Euro pro Jahr. Um einen Platz zu bekommen, muss das Anmeldeformular unter www.noeregional.at ausgefüllt und gemeinsam mit einem Meldezettel an das jeweils in der Hauptregion zuständige Mobilitätsmanagement gesandt werden.