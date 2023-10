Neue Initiative will alle Kinder zum Sport bringen

Begonnen hat die ganze Geschichte eigentlich mit Nachwuchsproblemen in den Vereinen in Krems. So kam die Idee zustande, ein neues Angebot zu schaffen. Darüber hinaus wollte man aber auch Kinder erreichen, die bisher kaum oder wenig mit Vereinssport in Kontakt gekommen sind. So wurde heuer der Verein Young Sport Krems gegründet. Nach nur wenigen Monaten sind bereits mehr als 80 Kinder mit dabei.

„Wir wollen damit möglichst alle oder zumindest viel mehr als bis dato damit erreichen“, sagt Sportstadträtin Bernadette Laister im Gespräch mit dem KURIER. Die Stadt Krems hat für dieses Projekt ein Sonderbudget aufgestellt, der Topf für andere Vereine bleibt unangetastet.