Neue Belastungen für Niederösterreicher

Nicht alle Gemeinden lassen ihre Bürger im neuen Jahr für kommunale Dienstleistungen tiefer in die Tasche greifen: „Mit heutigem Stand gibt es 2014 keine Gebührenerhöhungen. Es gibt keine entsprechenden Beschlüsse; auch im Budget sind keine Erhöhungen eingeplant“, sagt Klosterneuburgs Stadtamtsdirektor Michael Duscher.

Mit dieser für die Bürger erfreulichen Meldung steht die drittgrößte Stadt Niederösterreichs nicht allein da; auch andere Kommunen verzichten auf Gebührenerhöhungen: Die Preise bleiben in der Landeshauptstadt St. Pölten ebenso gleich wie in den Städten Mödling, Baden, Schwechat (hier werden Erhöhungen im Laufe des Jahres aber nicht ausgeschlossen) und Neunkirchen im Industrieviertel. Im Mostviertel sind in Amstetten und Scheibbs keine Erhöhungen geplant, im Norden Niederösterreichs bleiben die Gebühren für kommunale Dienstleistungen u. a. in Hollabrunn, Zwettl und Waidhofen/Thaya gleich.