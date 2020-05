Neue Ansichten von außen für Stadtgemeinde

Litschau im Bezirk Gmünd ist die nördlichste Stadt Österreichs. Seit 2013 gibt es dort eine „Superlative“ mehr. Mit 1. Jänner wurde der 29-jährige Jürgen Uitz zum Stadtamtsdirektor bestellt – er ist der jüngste in diesem Amt im Waldviertel.

„ Uitz hat uns mit Erfahrung in der Privatwirtschaft überzeugt. Er ist im Alter der größten Leistungsfähigkeit“, meint Bürgermeister Otto Huslich. Dem langjährigen Stadtchef war wichtig, dass mit der Neubesetzung neue Strukturen und Ansichten eingebracht werden“.

Der in Gmünd geborene Uitz verbrachte seine Jugend in Heidenreichstein und lebt mit seiner Lebensgefährtin in Brand. Erfahrungen in der Privatwirtschaft hat der frisch gebackene Stadtamtsdirektor bereits in einigen Unternehmen gesammelt.

Zuletzt war er bei Austria Tabak in Hainburg Assistent des Produktionsleiters und somit in einer leitenden Funktion bei diversen Projekten. Nachdem das Werk jedoch Ende 2011 vom japanischen Eigentümer geschlossen wurde, entschied sich Uitz für eine „Arbeitsauszeit“, um seine beiden berufsbegleitenden Studien „Master of Business Administration“ und „Master of Public Administration“ abzuschließen.