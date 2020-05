Einreisende nach Nepal benötigen einen gültigen Reisepass (Kinderausweise für Kinder bis zum 16. Lebensjahr werden anerkannt, wenn sie mit einem Lichtbild versehen sind) und ein Visum, das bei der Einreise nach Nepal am Flughafen Kathmandu erteilt wird. Die Gebühr für ein 60 Tage gültiges Touristenvisum beträgt 30 US-$. Das Visum kann auch in Deutschland bei der nepalesischen Botschaft in Berlin sowie bei den nepalesischen Honorarkonsuln in Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart beantragt werden.