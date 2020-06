Neos zwischen Ernüchterung und Zuversicht

Der Bezirk Mödling gilt als Neos-Kerngebiet. Bei der EU-Wahl verzeichneten sie mit 13,8 Prozent in Maria Enzersdorf das beste Ergebnis in ganz NÖ, im selben Ort kamen sie bei der Nationalratswahl 2013 auf 11,8 Prozent. Und ausgerechnet dort wollen die Neos nun am 25. Jänner passen.

"Es gibt interne und externe Gründe für die Entscheidung", erklärt Maria Enzersdorfs Beinahe-Spitzenkandidat Peter Lerchenmüller. "Bei den Neos ist in den vergangenen Wochen einiges passiert", spielt der Wirtschaftscoach wohl auf jüngste Pannen an. "Sie sind noch keine gefestigte Partei." Nach dem Einzug in den Nationalrat hätten viele geglaubt, der Erfolg sei ein Selbstläufer – das sei aber ein Irrtum gewesen.

Der Entschluss wurde in der Nacht auf Sonntag bekannt gegeben, es sei keine leichte Entscheidung für das zuletzt aus vier Personen bestehende Team gewesen. An die Sache glaubt er nach wie vor. "Ich sehe in den Neos dennoch eine Kraft, die das Land für Veränderungen braucht."

Landessprecher Niki Scherak sieht den Entschluss entspannt. "Wir haben gesagt, wir werden dort kandidieren, wo sich Leute finden und es zeitliche Ressourcen gibt." Wenn diese in Maria Enzersdorf nun nicht vorhanden seien, dann werde man eben erst bei der nächsten Wahl antreten. Mit Kandidaten in Brunn/Gebirge, Perchtoldsdorf, Guntramsdorf und Gießhübl sei man gut aufgestellt.