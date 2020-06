Nationalpark Thayatal wird bleifrei

Die Jagd im Nationalpark Thayatal ist ein sensibles Thema. Rot- und Rehwild darf gar nicht erlegt werden, Schwarzwild, also Wildschweine, nur an fünf Tagen im Jahr. Und das künftig auch nur noch „bleifrei“. Denn im Nationalpark wird bleihältige Munition künftig verboten. Was in der Jägerschaft auf Skepsis stößt. „Bei einem Wechsel der Munition müssen die Waffen neu eingeschossen werden. Das ist praktisch nicht handhabbar“, sagt Jagdleiter und Bürgermeister Heribert Donnerbauer. Was ihm aber größere Sorgen macht: „Es wird sichtbar, dass die Jagd total abgedreht werden soll.“