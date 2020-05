Nachspeise - Weißes Schokoladenmousse mit Himbeersauce, Mousseroulade, Macadamianuss-Kardamom Brot und Eierlikörkugel

Macadamianuss-Kardamom Brot



Zutaten für 1 Blech



16 Eiklar

600g Zucker

600g Mehl

720g geriebene Nüsse

ganze Macadamianüsse (Alternative: Walnüsse)

Zimt, Tonka Bohne (wenn sie nicht zu kriegen ist, einfach weglassen), Kardamom







Zubereitung



Die Eiklar mit dem Zucker steif schlagen.



Mehl und Nüsse vermischen und unter den Eischnee heben.



Die Masse mit Zimt, Kardamom und Tonka Bohne abschmecken.



Ca. 3-4 cm dick auf ein mit Backpapier belegtes Blech aufstreichen und bei 170°C backen.



Das fertige Brot portionieren und einfrieren.



Daraus dünne Scheiben schneiden und im Backrohr bei 70 Grad trocknen lassen.



Sollte die Zeit drängen können Sie statt dem Macadamianuss-Kardamom Brot auch Früchtebrot oder Kletzenbrot (gekauft) verwenden.

Weißes Schokomousse



Zutaten



150g weiße Schokolade

290 ml Schlagobers

1 Eidotter

1 Ei

1 EL grand manier

1 Blatt Gelatine



Zubereitung



Schokolade über dem Wasserbad schmelzen.



Ei und Eidotter unter die schokolade rühren.



Die eingeweichte Gelatine in etwas Rum und Grand Manier auflösen, darunterrühren und danach den halbgeschlagenen Obers unterheben.



Die Masse in Gläser abfüllen

Himbeersauce



Zutaten



250 g Himbeeren

Saft von 1 Limette

50g Kristallzucker

125 ml Weisswein

Vanillezucker

2 Blatt Gelatine



Zubereitung



Zucker karamelisieren und mit Weisswein ablöschen - fast zur Gänze wegreduzieren lassen.



Himbeeren dazugeben, kurz kochen lassen.



Mit Vanille und Limettensaft abschmecken.



Die Sauce durch ein Sieb streichen.



Die eingeweichte Gelatine unter die noch warme Sauce rühren – auf das Schokomousse geben und kaltstellen.

Eierlikörkugel



Die Hohlkörper für die Eierlikörkugel empfiehlt Bernie Rieder zu kaufen - diese gibt es in jedem sortierten Delikatessengeschäft. Die Schokolade-Hohlkörper werden mit Eierlikör gefüllt und dann mit etwas flüssiger Schokolade verschlossen. Kühlen und vor demServieren in Kakaopulver wälzen.

Mousseroulade



Zutaten



Sauce Anglaise

400ml Obers

400ml Milch

12 Dotter

120 Zucker

14 Blatt Gelatine



Weitere Zutaten

600g Milchschokolade

480g Weiße Schokolade

800ml Obers geschlagen





Zubereitung



Sauce Anglaise

Milch und Obers mit Zucker aufkochen, vom Herd nehmen und die Dotter schnell einrühen (bis zur rose). Eingeweichte Gelatine darunter rühren.



Alle weiteren Zutaten vorbereiten und abwiegen.



Flaches Gastronorm-Blech mit Wasser benetzen, mit Klarsichtfolie bespannen und

dünn mit Öl bestreichen.



Die vorbereitete Sauce Anglais in zwei gleiche Teile teilen. Die zwei verschiedenen Schokoladen werden nun zu je einem Teil der Sauce Anglaise gegeben.



Sobald die Schokoladen sich vollständig aufgelöst haben werden die Massen heruntergekühlt. Zu jeder Masse kommt dann je eine Hälfte des geschlagenen Obers - unterheben.



Nun streicht man die Massen mit dunkel beginnend auf das Blech dünn auf, jeweils eine Schicht (also zuerst dunkel/Milchschokolade, dann hell/weiße Schokolade). Sobald die zweite Schicht angezogen hat wird die Roulade eingerollt und auf eine neue mit Öl bestrichene Klarsichtfolie gelegt. Anschließend - zur Stabilisierung - in Alufolie einpacken. Kühlen und zumAnrichten in Scheiben schneiden.