Nach Gasexplosion: Die Justiz muss passen

Ein massiver Stromausfall alarmierte am Vorabend die EVN. Doch, so Anklage-Mediensprecherin Michaela Obenaus: "Der nicht ordnungsgemäße Zustand (der Leitungen, Anm.) war für die Mitarbeiter des Netzbetreibers nicht erkennbar". Die daraufhin getroffenen Maßnahmen "entsprachen den Regeln der Technik."



Im Rahmen der "verschuldensunabhängigen Haftung nach Gasunfällen" hat die EVN bisher eine einstellige Millionensumme an die Betroffenen ausbezahlt. Teresas Anwalt Anton Hintermeier kündigte für Montag eine Erklärung an.