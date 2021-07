Nach Bremse durch Umweltministerium: S34-Gegner erfreut

Nach vergangenen Entscheidungen seitens des Bundes und des Landes NÖ zugunsten der Asfinag, schien der Kampf der Aktivisten gegen die geplante Traisental-Schnellstraße (S34) einer gegen Windmühlen zu werden. Vor wenigen Tagen bekamen die Gegner aber starken politischen Rückenwind: Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) gab bekannt, alle Bauprojekte der Infrastrukturgesellschaft neu zu beurteilen.

De facto ist durch die Evaluierung des gesamten Bauprogramms damit auch das Projekt „S 34“ bis Herbst dieses Jahres vorerst auf Eis gelegt – ganz zur Freude der Aktivisten. Diese bezeichnen die Evaluierung in einer Aussendung als „richtungsweisende Entscheidung“. Erst vor Kurzem war Bernd Lötsch, einer der Wegbereiter der heimischen Ökologiebewegung, zu Gast in St. Pölten, wo er die S34 „dumm und überflüssig“ nannte. Nun lobte er die Ministerin in einem Statement als „klarsichtig“.