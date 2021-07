Nach Brandstiftung in Flüchtlingsquartier: Einweisung

Der Prozess um die Brandstiftung in einem Asylwerberheim in Grünbach am Schneeberg zu Neujahr ist am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt mit einer rechtskräftigen Entscheidung zu Ende gegangen: Jener 23-jährige Nigerianer, der mit einer Kerze das Feuer verursacht haben soll, ist in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden.

Ausschlaggebend für diesen Gerichtsbeschluss war sicherlich das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Karl Dantendorfer. Er attestierte dem Afrikaner eine paranoide Schizophrenie: "Er ist nicht böse, er ist kein Verbrecher, er ist krank." Dantendorfer diagnostizierte bei dem Asylanten einen "ausgeprägten religiösen Wahn", gepaart mit halluzinatorischen Vorstellungen, die den 23-Jährigen unzurechnungsfähig und "momentan noch gefährlich" machen würden. Eine Unterbringung in einer Anstalt sei daher unumgänglich.